Народный артист Украины Виктор Павлик дал неожиданный комментарий. Он назвал имя известной певицы, которую откровенно опасается.
Во время игры на радио MAXIMUM Павлик, отвечая на вопрос, с кем бы из знаменитых коллег отправился бы в отпуск, проговорился, что боится Натальи Могилевской. Он объяснил свои чувства тем, что артистка очень серьезная и требовательная.
"Боюсь ее просто. С ней строго очень", - заявил Виктор.
Зато Виктор Павлик отметил, что хорошо ладит с такими исполнительницами, как Геля Зозуля, alyona alyona, FIЇNKA и Оля Цибульская. В частности, последних двух он назвал "очень адекватными".
Виктор Павлик - личная жизнь
Стоит отметить, что уже прошло пять лет, как Народный артист Украины в четвертый раз женился на блогерше Екатерине Репяховой, для которой этот брак стал первым. Девушка не скрывает, что с детства фанатела от певца.
Супруги воспитывают общего сына Михаила. В июне мальчику исполнилось четыре года.
Пара часто сталкиваєтся с хейтом. В частности, в сети постоянно активно обсуждают их разницу в возрасте. Екатерина моложе Виктора на 28 лет. Репяхова не стала молчать и недавно иронично ответила критикам, показав, какие сообщения она получает на регулярной основе.