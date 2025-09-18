Он заявил, что иногда опасается этой артистки.

Народный артист Украины Виктор Павлик дал неожиданный комментарий. Он назвал имя известной певицы, которую откровенно опасается.

Во время игры на радио MAXIMUM Павлик, отвечая на вопрос, с кем бы из знаменитых коллег отправился бы в отпуск, проговорился, что боится Натальи Могилевской. Он объяснил свои чувства тем, что артистка очень серьезная и требовательная.

"Боюсь ее просто. С ней строго очень", - заявил Виктор.

Зато Виктор Павлик отметил, что хорошо ладит с такими исполнительницами, как Геля Зозуля, alyona alyona, FIЇNKA и Оля Цибульская. В частности, последних двух он назвал "очень адекватными".

Виктор Павлик - личная жизнь

Стоит отметить, что уже прошло пять лет, как Народный артист Украины в четвертый раз женился на блогерше Екатерине Репяховой, для которой этот брак стал первым. Девушка не скрывает, что с детства фанатела от певца.

Супруги воспитывают общего сына Михаила. В июне мальчику исполнилось четыре года.

Пара часто сталкиваєтся с хейтом. В частности, в сети постоянно активно обсуждают их разницу в возрасте. Екатерина моложе Виктора на 28 лет. Репяхова не стала молчать и недавно иронично ответила критикам, показав, какие сообщения она получает на регулярной основе.

