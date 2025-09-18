Виктор Павлик признался, какую украинскую певицу боится / фото instagram.com/viktorpavlik

Народный артист Украины Виктор Павлик дал неожиданный комментарий. Он назвал имя известной певицы, которую откровенно опасается.

Во время игры на радио MAXIMUM Павлик, отвечая на вопрос, с кем бы из знаменитых коллег отправился бы в отпуск, проговорился, что боится Натальи Могилевской. Он объяснил свои чувства тем, что артистка очень серьезная и требовательная.

"Боюсь ее просто. С ней строго очень", - заявил Виктор.

Зато Виктор Павлик отметил, что хорошо ладит с такими исполнительницами, как Геля Зозуля, alyona alyona, FIЇNKA и Оля Цибульская. В частности, последних двух он назвал "очень адекватными".

Виктор Павлик - личная жизнь

Стоит отметить, что уже прошло пять лет, как Народный артист Украины в четвертый раз женился на блогерше Екатерине Репяховой, для которой этот брак стал первым. Девушка не скрывает, что с детства фанатела от певца.

Супруги воспитывают общего сына Михаила. В июне мальчику исполнилось четыре года.

Пара часто сталкиваєтся с хейтом. В частности, в сети постоянно активно обсуждают их разницу в возрасте. Екатерина моложе Виктора на 28 лет. Репяхова не стала молчать и недавно иронично ответила критикам, показав, какие сообщения она получает на регулярной основе.

