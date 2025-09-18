Несмотря на то, что в обществе могут присутствовать мысли о скором завершении российско-украинской войны, скорее всего, этого не произойдет. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в текущем году мы отбили три атаки россиян, но ожидаем еще две. И, во-первых, эти два серьезных наступления врага, очевидно, растянутся как минимум до конца года. А, во-вторых, если россияне собираются провести еще две наступательные операции, это никак не свидетельствует о желании остановиться. Даже о каких-то переговорах речь не идет.

Цель противника не меняется - они предпочитают уничтожить нашу страну, наше государство. Поэтому война завершится тогда, когда Россия не сможет проводить никаких наступательных действий, когда физически не сможет продвигаться дальше по украинским территориям, когда не сможет финансово поддерживать свою военную машину (не будет хватать вооружения, или же повлияют санкции и т.д.).

На этом фоне должны понимать, что договориться с Россией - это напрасные надежды. Россия не собирается договариваться. Поэтому первый путь - продолжать давить на нее всем миром. Второй путь - это серьезное поражение россиян на фронте (и это зависит от работы как нашего ВПК, так и помощи со стороны наших партнеров). То есть, лучшие гарантии и завершения войны, и дальнейшей безопасности для Украины - тысячи баллистических ракет собственного производства, которые могут летать на очень дальние расстояния. Все остальное - пустые разговоры.

Уже давно обсуждаются различные сценарии завершения войны, которые каждый понимает, как ему хочется.

Но о чем можем говорить точно? Точно можем говорить, что война будет продолжаться и в 2026 году. Такое мнение недавно высказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас. Но об этом говорил и одиозный заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, который заявил, что экономика РФ на 2026 год переведена в максимальное финансирование войны.

Таким образом, нашим чиновникам, депутатам, представителям Правительства, просто лидерам общественного мнения, публичным лицам не стоит пытаться быть слишком оптимистичными. Ведь разговоры о каких-то небольших сроках до конца войны очень сильно демотивируют тех, кто защищает нас всех на фронте.

Дело в том, что если военнослужащего убеждать, что война завершится через месяц, то его желание уничтожать врага, рискуя собой, как говорится, не жалея душу и тело, немного уменьшится. Ведь зачем рисковать так сильно, если один месяц - и все, все закончится? Более того, когда за месяц ничего не произойдет, то это - еще большее разочарование. Ведь тебе вот обещали, и обманули...

Кстати, такие настроения пытается использовать Россия. Она заинтересована в том, чтобы внутри Украины разочарование не быстрым завершением войны побудило украинцев выходить на протесты

Но и сценарий длительной войны, которая может растянуться еще на 3-5 лет - тоже не будет способствовать усилению защиты. Ведь такая война, с большой вероятностью, постепенно из российско-украинской перерастет в общеевропейскую. Существует мнение, что РФ за ближайшие 3-4 года сможет перевооружиться и имеет планы захвата территории, по меньшей мере, стран Балтии и стран Восточной Европы. Украина в этих планах - лишь первый шаг.

При этом, если война остановится в 2026-2027 году, это тоже не гарантирует ее прекращения. Ведь в таком случае в, условно, 2030-2031 годах она снова начнется. И уж точно начнется в Европе.

Именно поэтому Россию сейчас надо не уговаривать, а принуждать. "Карфаген" должен быть разрушен.