При этом он заявил, что рассчитывает на "хорошие новости" в отношении окончания войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пойти на большее и усилить давление на Россию, но только если Европа прекратит покупать российскую нефть.

Об этом он заявил на общей с премьер-минстром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции. Трамп подчеркнул, что если цены на нефть упадут, то у российского диктатора Владимира Путина "не останется выбора, он выйдет из войны" против Украины.

"Но европейские страны покупают нефть у России", - констатировал глава Белого дома.

В связи с этим он отметил, что ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать российскую нефть.

"Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть упадет, Россия, проще говоря, согласится", - констатировал Трамп.

Кроме того, Трамп в очередной раз повторил свою матнру о том, что РФ не напала бы на Украину, если бы он был президентом.

"Я надеюсь, у нас будут для вас хорошие новости", - сказал американский президент.

Трамп и война в Украине

Украина и США могут усилить давление на Кремль, когда дроны и санкции ударяют по "спасительному кругу" российской экономики.

Украинские удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывают экономику РФ. Такая ситуация дает администрации Трампа шанс объединить экономические санкции с "кинетической кампанией Киева", чтобы вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

