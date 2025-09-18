ВСУ уничтожили ее дроном, чтобы предотвратить российские атаки по территории Украины.

Гигантский радиотелескоп RT-70 в оккупированном Крыму, который в прошлом использовался для поддержки миссий на Марс и Венеру и попыток связаться с инопланетными цивилизациями, был уничтожен в результате атаки дронов, пишет Space.

Издание утверждает, что Силы обороны Украины обезвредили 70-метровую антенну, чтобы предотвратить ее использование российскими войсками для наведения атак на территорию Украины.

Указывается, что гигантский радиотелескоп RT-70 находился под контролем России с момента аннексии Крыма в 2014 году. По данным Defense Express, россияне провели капитальную модернизацию 5-тысячной конструкции с целью ее использования для военной связи.

Сообщается, что радиотелескоп использовался в качестве антенны для спутниковой навигационной системы GLONASS, российской альтернативы американской GPS. Приводятся данные, что использование радиоантенны RT-70 повысило точность GLONASS примерно на 30%.

В публикации говорится, что примерно в конце августа появилось видео, которое было снято беспилотником, как он врезается в 50-летний радиотелескоп.

По данным Defense Express, беспилотник избрал целью 200-киловаттный радиоприемник, расположенный в центре телескопа. Аналитики также отметили, что этот приемник, изготовленный на заказ в 2011 году в Москве во время последнего крупного обновления телескопа, врагу будет трудно заменить. Это означает, что в ближайшее время стране-агрессору не удастся отремонтировать антенну.

Издание поделилось информацией, что разрушенная антенна была одной из трех радиотелескопов RT-70, построенных на территории бывшего СССР в середине 1970-х годов с целью формирования Советской сети глубокого космоса.

Отмечается, что советские диспетчеры использовали радиотелескоп, расположенный вблизи города Евпатория на побережье Черного моря, для связи с несколькими миссиями программы исследования Венеры "Венера" в конце 1970-х и в начале 1980-х годов.

Атаки Украины по НПЗ России: последние подробности

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Украина сейчас бьет больше не по оккупированному Крыму, а по НПЗ на территории России. Он пояснил, что Силы обороны сейчас пытаются "уменьшать возможности врага в тылу". Плетенчук отметил, что Крым для россиян остается сверхважной локацией во всех смыслах - и стратегическом, и геополитическом, поэтому враг до последнего будет держаться за полуостров.

Также мы писали, что согласно данным Reuters, доходы страны-агрессора с января по сентябрь 2025 года от нефти снизятся на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что этому будет способствовать снижение цен на нефть и укрепление рубля. Издание подсчитало, что в сентябре 2025 года РФ получит 592 миллиарда рублей, что примерно на 23% меньше, чем в сентябре 2024 года.

