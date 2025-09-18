Трамп уже третий раз за последние недели публично допускает такую ошибку.

Президент США Дональд Трамп снова приписал себе заслуги в разрешении затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Более того, он в очередной раз перепутал Армению с Албанией, пишет Sky News.

Издание отмечает, что во время того, как перечислить свои, как считает Трамп, успехи в прекращении войн по всему миру, президент США упомянул и конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Однако, говорится в публикации, говоря, что он "решил" конфликт, он называет Армению "Албанией", а Азербайджан - "Азербайджаном".

Примечательно, что это уже третий раз за последние недели, когда президент США путает одну из этих стран.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп собрал лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме, чтобы стороны подписали соглашение о мире после десятилетий периодических конфликтов из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

Усилия Трампа в прекращении войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз признал, что надеялся на то, что войну в Украине удастся быстро остановить благодаря его отношениям с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, глава Белого дома признал, что Путин его подвел в этом. При этом, он заметил, что хочет увидеть, чем все закончится. Еще Трамп заявил, что Россия теряет больше солдат в войне против Украины.

Также мы писали, что король Карл III во время государственного банкета в Виндзорском замке напомнил Дональду Трампу о необходимости поддержки Украины. Отмечается, что в речи короля избегался любой намек на геополитику, но мимолетное упоминание короля об Украине - хоть и незначительное - поразило всех. Монарх отметил, что сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, Великобритания и ее союзники вместе поддерживают Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир.

