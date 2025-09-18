Резонансное уничтожение огромного арсенала в городе Торопец год назад, вероятно, тоже было осуществлено атакой "изнутри".

Ровно год назад спецназовцы СБУ уничтожили один из крупнейших в России склад боеприпасов, известный как "107-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ". До сих пор считалось, что склад атаковали дроны, запущенные с территории Украины. Однако новые кадры тех событий свидетельствуют, что дроны, вероятно, были запущены с территории самой России.

Так, сегодня, к годовщине удара по арсеналу в Торопце СБУ опубликовала новое видео, в котором показала процесс подготовки дронов к запуску перед ударом по арсеналу. Эксперты военно-аналитического портала Defense Express изучили это видео и пришли к выводу, что они были сняты, вероятно, на российской территории.

"Несмотря на отсутствие какой-либо информации о месте запуска и только менее 30 секунд видео, которое снято ночью, частично через прибор ночного видения, на нем есть то, что позволяет прийти к выводу, что пуск дронов был осуществлен с территории самой РФ", - пишут аналитики.

К такому выводу они пришли, проанализировав положение звезд на небе, попавших в кадр. В частности в ролике можно достаточно четко разглядеть созвездия Пегас и Лебедь.

Приняв во внимание положение звезд на небе, направление запуска дронов относительно этих звезд и известное время поражения арсенала в Торопце, аналитики пришли к выводу, что точка запуска с высокой вероятностью находилась где-то на территории России.

"Сами спецназовцы назвали этот удар одним из самых дерзких. А это уже прямо говорит о том, что это был не рядовой запуск дронов. В то же время потребность в таком риске, несмотря на достижимость этого арсенала ГРАУ и с территории Украины, возможно объясняются тем, что запуском с вражеского тыла удалось обойти противовоздушную оборону объекта, которая должна была быть очень плотной. Кроме того, возможно дрон имел увеличенную боевую часть", - пишут эксперты.

Кроме того, на видео заметно, как один из спецназовцев держит в руке что-то похожее на антенну - вероятно, для ручного управления дроном. Если это так, тогда точка запуска была действительно достаточно близко к самому арсеналу.

"В то же время пока это остается лишь осторожным предположением на основе опубликованного СБУ видео. Также всегда остается вариант, что обнародованное видео касается другого эпизода и является иллюстративным", - отметили аналитики.

Удар по арсеналу в Торопце

Как писал УНИАН, 18 сентября прошлого года Силы обороны нанесли удар по российскому арсеналу в городе Торопец Тверской области. В результате попадания произошел взрыв, вероятно, самый мощный за всю войну. Как потом подсчитали в СБУ, в результате этого взрыва и последующего пожара россияне потеряли до половины имеющихся у них на тот момент 120-мм мин и 10% авиабомб: всего 150 тысяч тонн боеприпасов.

Если запуск дронов действительно происходил с территории РФ, это означает, что Украина провела прообраз операции "Паутина" более чем за 8 месяцев до того, как дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по российской стратегической авиации 1 июня этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: