Дефицит электроэнергии в Севастополе: ради экономии оккупанты предлагают отключать котельные

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемую пресс-службу администрации города.

Как утверждают оккупационные власти, такие меры возможны в условиях теплой погоды.

Так называемый губернатор Севастополя Сергей Меняйло также поручил перевести сетевые магазины на собственные резервные источники питания, отключить световую рекламу и других потребителей, вплоть до ограничения промышленных предприятий на период уменьшения лимита электроэнергии.

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«Количество троллейбусов, вышедших 29 февраля на маршруты ограничено до 30. Используются 19 генераторов большой мощности, установленных для обеспечения социально значимых объектов и многоквартирных домов, оборудованных электроплитами, а также все остальные резервные источники электропитания», – говорится в сообщении.

По данным "пресс-службы", за минувшие сутки лимит мощности электроэнергии, доводимый Севастополю, изменялся от 170 до 128 МВт. В минувшие сутки вводился график временного ограничения с 17.30 до 00.50.

Накануне сообщалось, что оккупационные власти Севастополя в целях экономии электричества отказались от уличного освещения. Аналогичные меры принимаются и в других городах полуострова.

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В минувшие выходные, а также утром 29 февраля на городских сайтах администраций в Крыму появилась информация об ограничении энергоснабжения на полуострове в связи с подготовкой к вводу очередной нитки энергомоста из Кубани в оккупированный Крым.

В воскресенье сообщалось, об энергоотключениях из-за аварий в нескольких городах Крыма.

Напомним, что в настоящее время оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок.

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Вместе с тем, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов утверждает, что энергомоста в Крым не было и нет: "Побережье посетили наши крымскотатарские активисты и не увидели ничего похожего на установленные опоры, ничего подобного. Та коробка, которую выдают за трансформаторную станцию, к которой якобы подключен энергомост – просто пустая будка. В ней абсолютно ничего нет, ее даже никто не охраняет".