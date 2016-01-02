Почти четверть жителей оккупированного Крыма встретили Новый год без света

Почти четверть жителей Крыма – 23% – встретили Новый год без электричества.

Об этом руководитель «Крымэнерго» Виктор Плакида заявил сегодня на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Крыму, сообщает издание Крым.Реалии.

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«К сожалению, только 77% крымчан получили возможность встретить нулевой час с электроэнергией. Были глубокие ограничения, они были закончены после двух часов ночи», – сказал Плакида.

Так называемый «глава» оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов пообещал найти виновных в такой ситуации и устроить «разбор полетов» среди чиновников.

31 декабря Аксенов заверил, что все жители полуострова встретят Новый год с электричеством.

В Крыму вечером 30 декабря сообщили о прекращении поставок электроэнергии на полуостров по высоковольтной линии «Каховская-Титан» из-за повреждения ЛЭП в Херсонской области. По предварительным данным полиции Херсонской области, опора рухнула в результате взрыва.

Сейчас аннексированный Россией Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Многие жители жалуются на несправедливое распределение электроэнергии по регионам.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 декабря была повреждена опора ЛЭП «Каховская-Титан" в Херсонской области, которая поставляла электричество в Крым.

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1 января начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо заявил, что электроопору полностью демонтировали и уже установили новую, которая готова к работе.

"Стоит смонтированная новая опора, а вопрос включения решается в других инстанциях", - отметил он.

31 декабря 2015 г. истек срок действия контрактов на поставки Украиной электроэнергии в Крым, заключенных год назад. Новые контракты не были заключены.