Миссия США в ОБСЕ рассказала о гуманитарной ситуации на оккупированной части Донбасса

Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниэла Беера, которое он озвучил 18 февраля на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Люди, которые живут в зоне конфликта, и особенно те, что находятся на стороне боевиков - линии соприкосновения – это те, кто страдает больше всего", - заявил Беер.

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При этом он обратил внимание на данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым более половины семей на территориях, подконтрольных боевикам, не имеют ресурсов для удовлетворения основных потребностей, а расходы на питание составляют более 80% доходов среднестатистической семьи.

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"Сильные боевые действия подвергают людей прямому и опосредованному риску. Однако, поддерживаемые Россией боевики в дальнейшем блокируют большинство организаций по гуманитарной помощи, препятствуя доставлять помощь нуждающимся", - подчеркнул Беер.

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В связи с этим дипломат отметил, что несмотря на повторяющиеся обращения РФ на Постоянном совете ОБСЕ, Россия не работает в направлении введения международного механизма по гуманитарной помощи в рамках Трехсторонней контактной группы, как это предусмотрено в Комплексе мероприятий по выполнению Минских договоренностей.