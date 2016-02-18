ОБСЕ заявляет о 160 случаях препятствования ее работе на Донбассе с начала года

Об этом на брифинге в Мариуполе сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг, передает РБК-Украина.

В частности, мисия зафиксировала 100 случаев в январе и 60 случаев в феврале.

"В январе миссия столкнулась со ста препятствиями в сфере свободы передвижения на территории конфликта. За 80% случаев ответственны так называемые ЛНР и ДНР. 60% этих препятствий - в свободе передвижений, то есть 60 случаев препятствий это был полный отказ в доступе к определенным объектам", - рассказал Хуг.

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По его словам, в феврале миссия зафиксировала около 60 нарушений свободы передвижения своих представителей.

Большинство нарушений имело место на территории, не подконтрольной украинскому правительству.