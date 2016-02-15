Глава СБУ: пойманный на взятке экс-руководитель Госслужбы занятости понесет уголовную ответственность
02:16, 15 февраля 2016Общество
2361
Экс-глава Госслужбы занятости Ярослав Кашуба, который подозревается в получении более 600 тыс. гривен взятки и восстановился в должности по решению суда, будет привлечен к уголовной ответственности.
Кашуба будет привлечен к уголовной ответственности / Фото УНИАН
Такое мнение в интервью 5 канала высказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Украинская правда.
По его словам, после того, как была задокументирована коррупционная деятельность Кашубы, его следовало бы отстранить от должности, а не увольнять, чтобы он потом восстановился в должности.
Читайте такжеПорошенко требует от Кабмина, Генпрокуратуры и НАБУ активнее бороться с коррупцией
"Я думаю, что ошибка будет исправлена - и он понесет наказание", - заявил Грицак.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева обязал восстановить в должности экс-главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу, который в сентябре 2015 года был пойман на взятке в 622 тысячи гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter