Глава СБУ: пойманный на взятке экс-руководитель Госслужбы занятости понесет уголовную ответственность

Такое мнение в интервью 5 канала высказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Украинская правда.

По его словам, после того, как была задокументирована коррупционная деятельность Кашубы, его следовало бы отстранить от должности, а не увольнять, чтобы он потом восстановился в должности.

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"Я думаю, что ошибка будет исправлена - и он понесет наказание", - заявил Грицак.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева обязал восстановить в должности экс-главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу, который в сентябре 2015 года был пойман на взятке в 622 тысячи гривень.