СБУ задержала руководителя центра занятости при получении 600 тысяч гривень взятки (фото)

Об этом сообщили в управлении по связей с общественностью ГПУ. "Генпрокуратура совместно с сотрудниками СБУ задержала одного из руководителей Государственной службы занятости во время получения неправомерной выгоды в размере более 600 тыс. грн", - сказали в управлении.

Читайте такжеВ Киеве задержали чиновника фискальной службы при получении $3 тысяч взятки

По данным СБУ, сумма составляла 622 тыс. грн. Эти средства должностное лицо получило за "оказание противоправного содействия представителям коммерческих структур во время участия в государственных закупках и в дальнейшем завладении бюджетными средствами".

Проводится комплекс следственных и розыскных действий для установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, а также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В свою очередь активист Дмитрий Карп сообщил на своей странице в соцсети, что задержанный – председатель Государственной службы занятости Ярослав Кашуба.