В Ялте открыли "горячую линию" для доносов о продаже турецких продуктов

В Ялте запустили "горячую линию" по вопросам продажи "санкционных" товаров из Турции. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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В "Ростпотребнадзоре" заявляют, что "горячая линия" организована во исполнение указа президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

Как сообщалось, в конце ноября турецкий военный сбили российский бомбардировщик Су-24, который, как сообщалось, нарушил воздушное пространство страны. Позже Россия ввела против Турции экономические санкции.