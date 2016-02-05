Россия до сих пор хочет от Турции "самых искренних извинений" за сбитый Су-24

Об этом он заявил в пятницу в интервью одному из российских телеканалов, сообщает ТАСС.

"Можно уверенно говорить о том, что российско-турецкие отношения переживают непростые времена - это действительно так. Но перспективы есть всегда, выход есть всегда из любой ситуации. Прежде всего, турецкая сторона в лице президента Эрдогана должна принести самые искренние извинения, наказать виновных и пересмотреть свою политику ситуации в Сирии", - считает Нарышкин.

Читайте такжеТурция отреагировала на заявление РФ об угрозе ее безопасности

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".