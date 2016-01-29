Ежедневно в Украине от осложнений гриппа и ОРВИ умирают около 10 человек - СЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

По его словам, больше всего заболевших умерло в Одесской области - 32 человека, в Винницкой области - 11 человек.

Эксперт в очередной раз призвал украинцев не заниматься самолечением, в случае появления симптомов вирусной болезни сразу обращаться к врачам.

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"Все умершие не вакцинировались против гриппа. На сегодняшний день в Украине от гриппа вакцинировались около 123 тысяч человек. Это очень мало. В европейских странах вакцинируются от 30% до 50%, а представители групп риска - до 75%", - отметил Протас.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения на 29 января, в Украине количество умерших от гриппа возросло до 155 человек. При этом по состоянию на 28 января было зафиксировано 129 смертей от гриппа.