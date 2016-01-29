Эпидемия гриппа в Украине: количество жертв превысило полторы сотни

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения (по состоянию на 28 января было 129 смертей от гриппа - ред. УНИАН).

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 155 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них 2 - среди детей до 17 лет и один летальный случай среди беременных», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области - 32, в Винницкой - 13, в Запорожской - 12, в Ривненской – 11 случаев.

За медицинской помощью своевременно обратилась лишь треть умерших. Проведенный анализ летальных случаев показал, что все умершие не имели прививок против гриппа, отмечается в сообщении.

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Также Минздрав информирует, что с начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года - 29 января 2016 года) в Украине в целом зарегистрировано почти 3,1 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 7,9% населения.

Из общего количества заболевших 65% составляют дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и города Киева, где переболело, соответственно. 15,5 и 11,5% населения. Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (4,8%) и Харьковской областях (3,4%).

Всего по Украине с начала эпидемического сезона госпитализированы с предварительными диагнозами «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция» 116 тыс. человек (3,8% заболевших), из них до 70% составляют дети в возрасте до 17 лет.

На третьей неделе 2016 года в 18 областях показатель заболеваемости гриппом превысил эпидемический порог, из них в 11 областях - более чем на 50% (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Черновицкая области).

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В других регионах страны эпидемические пороги находятся в пределах от -2,3% в Харьковской области до -46,5% в Ивано-Франковской области.

Уровень заболеваемости за отчетную неделю в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном.

По состоянию на 29 января по Украине в 12 тыс. 863 общеобразовательных учреждениях, дошкольных учебных заведениях приостановлен процесс обучения, а в 1289 аналогичных заведениях возобновлен процесс обучения, отметили в Минздраве.