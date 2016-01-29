Высший спецсуд отказался браться за дело "бриллиантовых прокуроров"

По данным пресс-службы, Высший спецсуд вернул документы обратно в Апелляционный суд столицы. Теперь там будет приниматься решение, какой суд будет рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров" - бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина идет задержали за получение взятки 5 июля 2015 г.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января 2016 г. Генеральная прокуратура передала дело против так называемых "бриллиантовых прокуроров" в Печерский райсуд Киева.

Печерский суд не смог определить состав коллегии судей для рассмотрения дела и передал в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который бы мог взять его на рассмотрение.

В свою очередь Апелляционный суд направил представление для определения подсудности дела в Высший спецсуд.