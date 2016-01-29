Высший спецсуд отказался браться за дело "бриллиантовых прокуроров"
Высший спецсуд Украины отказал в удовлетворении представления председателя Апелляционного суда Киева насчет определения подсудности уголовного дела по обвинению во взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров"
По данным пресс-службы, Высший спецсуд вернул документы обратно в Апелляционный суд столицы. Теперь там будет приниматься решение, какой суд будет рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров" - бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина идет задержали за получение взятки 5 июля 2015 г.
Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.
4 января 2016 г. Генеральная прокуратура передала дело против так называемых "бриллиантовых прокуроров" в Печерский райсуд Киева.
Печерский суд не смог определить состав коллегии судей для рассмотрения дела и передал в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который бы мог взять его на рассмотрение.
В свою очередь Апелляционный суд направил представление для определения подсудности дела в Высший спецсуд.