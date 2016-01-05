Печерский райсуд Киева не смог взяться за дело "бриллиантовых прокуроров"

Об этом сообщил адвокат Корнийца Виктор Петруненко, ссылаясь на соответствующий документ, полученный им из Печерского райсуда Киева.

«Исходя из документа, автоматизированная система суда не смогла определить состав коллегии судей из общего состава суда в количестве 37 человек - или из-за отсутствия у того или иного судьи соответствующей профессиональной подготовки, которая позволяла бы участвовать в таком специализированном деле, к которому относится дело Корнийца-Шапакина, или из-за пребывания отдельных судей в отпуске, или из-за того, что отдельные судьи уже рассматривали соответствующее уголовное производство», - отметил адвокат.

Таким образом, отметил он, в соответствии с действующим законодательством председатель Печерского районного суда обязан передать в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который мог бы взять его на рассмотрение.

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Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. У задержанных изъяты около 500 тысяч долларов и значительное количество ювелирных изделий, а также установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 150 тысяч гривень.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский суд избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 миллиона гривень. 31 июля он вышел из СИЗО после внесения залога.

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В то же время 21 октября Печерский суд начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу новой меры пресечения, поскольку ему были предъявлены новые подозрения.

22 октября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 3 045 тысяч гривень. 19 ноября Печерский райсуд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Корнийца за невнесение им залога в оговоренные законом сроки по второй части обвинения. Суд тогда не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Корнийца.

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В прокуратуре заявили, что продолжат собирать доказательства и в случае необходимости снова обращаться в суд с целью ареста Корнийца.

4 января Генпрокуратура передала дело «бриллиантовых прокуроров» в Печерский райсуд Киева.