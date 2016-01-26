Квиташвили наконец-то признал, что в Украине эпидемия гриппа: количество жертв выросло до 83

В Украине от гриппа умерли 83 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

Он констатировал, что в Украине началась эпидемия гриппа и сегодня и Минздраве состоится заседание штаба. По его словам, в целом, в Украине гриппом и ГРВИ заболело 2,6 миллиона человек.

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"Из этого количества - 83 подтвержденных случая смерти. В основном из-за позднего обращения заболевших ко врачам. На сегодня эпидемический порог превышен в 18 областях Украины, в 11 - на более чем на 50%, в том числе и в Киеве. Самое большое количество заболевших - в Ривненской области, наименьшее - в Харьковской", - сказал министр.