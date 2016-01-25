В Черновцах началась эпидемия гриппа

В Черновцах эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 26,9%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого горсовета, по сравнению с минувшей неделей на территории города уровень заболеваемости повысился на 41,7%. В то же время медики подтвердили один случай заболевания гриппом А (H1N1) – взрослый.

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По данным оперативного мониторинга, в течение третьей недели, с 15 по 21 января, по поводу ОРВИ за медицинской помощью обратились 3682 больных. Удельный вес детей до 18 лет составил 56,1%. Госпитализировано 209 больных, в том числе 85 детей до 18 лет.

По сообщению пресс-службы, с начала эпидсезона 2015-2016 годов против гриппа было привито 947 человек, в том числе 502 медицинских работника.

Как сообщал УНИАН, 21-22 января в городе Сокиряны Черновицкой области от пневмонии умерли супруги, оставив сиротами троих детей.