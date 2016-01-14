Порошенко намерен в 2016 году восстановить украинский суверенитет над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в 2016 году должно произойти восстановление украинского суверенитета над временно оккупированными районами Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.

«В пределах тех полномочий и сферы ответственности, которые предоставлены мне в парламентско-президентской модели, я определил следующие приоритеты на 2016 год. Прежде всего, это обеспечение мира и, подчеркиваю, возвращение Украины на Донбасс. В 2016 году должно произойти обновление нашего суверенитета над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», - подчеркнул президент.