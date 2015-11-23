В результате паводка на Закарпатье подтоплено 401 домохозяйство и снесены 5 мостов

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты прохождения осеннего паводка на Закарпатье обнародовал сегодня во время брифинга начальник управления ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак.

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По его словам, в течение 20-22 февраля на территории Закарпатской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление населенных пунктов, жилых домов и объектов инфраструктуры в Тячевском, Раховском, Межгорском, Воловецком и Иршавском районах.

«Всего было подтоплено 401 домохозяйство (в том числе 168 жилых домов), 17 гектаров сельхозугодий, повреждены 3 деревянных и 2 металлических моста, разрушено 3 металлических перехода», - уточнил Гудак.

Он добавил, что для откачки воды и прочистки водоотводных придорожных канав в течение 21-23 ноября от управления ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 67 человек личного состава.

Гудаков также сообщил, что спасатели откачали более 1,5 тыс. куб. м воды с почти 200 домохозяйств.

«По состоянию на 12.00 23 ноября подтопленными остаются 13 хозяйств и 16 подвалов домов – в Межгорском, Раховском и Тячевском районах. К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм, а также разрушенных зданий», - уточнил начальник.

Присутствующий на брифинге начальник Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак также добавил, что непогода повредила 2 км дамб и 1,5 км берегоукреплений.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области из-за сильных дождей 20 ноября начался паводок.