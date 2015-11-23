Паводок на Закарпатье: 227 спасателей борются с последствиями стихии, 37 домохозяйств до сих пор подтоплены

09:41, 23 ноября 2015
Общество
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По состоянию на 7 часов 23 ноября в Межгорском, Раховском, Тячевском и Иршавском районах Закарпатской области, которые были подтоплены паводковыми водами в результате сильных ливневых дождей 20 и 21 ноября, ситуация стабильная, контролируемая.

У Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок / Фото zakarpattya.net.ua

На большинстве рек наблюдается дальнейший спад уровней воды, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, подразделениями ГСЧС и коммунальными службами области отведена и откачана вода: из 136 жилых домов, осталось 8 подвалов жилых домов; с 278 домохозяйств, остается 37. Сошла вода с 17 га сельскохозяйственных угодий. Восстановлено электроснабжение в обесточенных населенных пунктах.

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Вместе с тем, по данным пресс-службы, поврежденными остаются 490 м земляных берегоукреплений и 110 м автодорог местного значения, на всех участках автодорог проезд автотранспорта обеспечен.

К аварийно-восстановительным работам привлечено всего 227 человек и 52 единицы техники, в том числе от ГСЧС Украины 67 человек и 13 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области из-за сильных дождей 20 ноября начался паводок.

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