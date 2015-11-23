Паводок на Закарпатье: 227 спасателей борются с последствиями стихии, 37 домохозяйств до сих пор подтоплены
По состоянию на 7 часов 23 ноября в Межгорском, Раховском, Тячевском и Иршавском районах Закарпатской области, которые были подтоплены паводковыми водами в результате сильных ливневых дождей 20 и 21 ноября, ситуация стабильная, контролируемая.
На большинстве рек наблюдается дальнейший спад уровней воды, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, подразделениями ГСЧС и коммунальными службами области отведена и откачана вода: из 136 жилых домов, осталось 8 подвалов жилых домов; с 278 домохозяйств, остается 37. Сошла вода с 17 га сельскохозяйственных угодий. Восстановлено электроснабжение в обесточенных населенных пунктах.
Читайте такжеВ Украину идет непогода: синоптики пообещали сильные дожди и ветер
Вместе с тем, по данным пресс-службы, поврежденными остаются 490 м земляных берегоукреплений и 110 м автодорог местного значения, на всех участках автодорог проезд автотранспорта обеспечен.
К аварийно-восстановительным работам привлечено всего 227 человек и 52 единицы техники, в том числе от ГСЧС Украины 67 человек и 13 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области из-за сильных дождей 20 ноября начался паводок.