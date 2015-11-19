Каждый третий украинец боится пыток в случае задержания правоохранителями - Amnesty International

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.

По ее словам, отсутствие эффективного расследования пыток и строгой ответственности за совершение пыток приводит к тому, что эта проблема остается актуальной в украинском обществе.

Правозащитник отметила, что, несмотря на фактическое уменьшение количества случаев пыток в милиции/полиции (с 980 тыс. в 2001 году до 409 тыс. в 2015 году) стать жертвой боится каждый третий украинец.

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«Согласно данным социологического опроса, проведенного по заказу Amnesty International в Украине, каждый третий украинец боится пыток в случае задержания правоохранителями. Это указывает на неспособность властей защитить права своих граждан и выполнить требования международного и национального законодательства», - заявила Мазур .

В свою очередь руководитель аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко отметил, что, согласно официальной статистике, в текущем году начато 1025 досудебных расследований по фактам пыток и других действий, связанных с жестоким обращением с лицом со стороны работников правоохранительных органов, из них лишь 15 уголовных производств квалифицировались как пытка.