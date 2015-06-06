В Amnesty International недовольны подготовкой Марша равенства: насилия можно было избежать

Украинские власти должны были заранее предпринять больше усилий, чтобы предотвратить нападения на ЛГБТ-активистов во время гей-парада в Киеве.

Об этом заявил Денис Кривошеев, заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии, сообщает ТСН.uа.

В правозащитной организации отметили, что отсутствие координации с организаторами гей-парада и неспособность обеспечить надлежащую эвакуацию привела к тому, что несмотря на наличие по крайней мере 1500 милиционеров и солдат Национальной гвардии, около 10 ЛГБТ-активистов были ранены в результате атак со стороны правых радикалов. Кроме того, ранения получили пять милиционеров, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Отвратительного гомофобного насилия, которое вспыхнуло сегодня на киевских улицах, можно было бы избежать. Однако вместо того, чтобы отреагировать на призывы к насилию со стороны праворадикальных групп надлежащей подготовкой, милиция приняла решение предоставить защиту марширующим только вчера. Если бы больше времени было потрачено на планирование и координацию, этих ранений могло бы не быть", — сказал Денис Кривошеев.

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В Amnesty International подчеркивают, что крайне важно, чтобы власти провели расследование и преследовали в судебном порядке тех, кто несет ответственность за насилие. Также, по мнению правозащитников, необходимо предпринимать больше усилий для защиты членов ЛГБТ сообщества от атак в будущем.

"Очень грустно, что событие, целью которой было празднование равенства, многообразия и права на свободу выражения и собраний, спровоцировало такую насильственную гомофобию, а реакция властей была недостаточной", — сказал Денис Кривошеев.

Тем не менее, тот факт, что марш состоялся, как и планировалось, означает, что Украина прошла важную проверку на толерантность, считает правозащитник.

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"Это не безболезненное испытания, и очевидно, что страна должна пройти еще долгий путь к становлению более терпимого общества", - отмечают в Amnesty International.

Напомним, гей-парад в Киеве быстро завершился из-за массовых провокаций.