В Донецкой области переименованию подлежат 47 населенных пунктов

Об этом сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации, передает 6264.com.ua. Больше всего таких в Красноармейском (7), Добропольском (6), Волновахском (4), Володарском (4) и Артемовском (4) районах.

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Общее количество населенных пунктов, в которых есть объекты топонимики, подпадающих под действие закона о декоммунизации - 433. Процесс переименования продолжается.

Так, городской совет Дзержинска, руководствуясь законом о декоммунизации, а также учитывая результаты общественного обсуждения, решила подать ходатайство в Верховную Раду о переименовании населенного пункта. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 16 октября 2015.

Депутаты предлагают назвать Дзержинск именем реки, протекающей через город, - Торецк. Также на рассмотрении исполкома Дзержинского горсовета находятся вопрос о переименовании 20 улиц, названных в честь деятелей и явлений коммунистической эпохи. О целесообразности изменять названия еще 10-х продолжаются консультации с учеными и историками.

9 сентября во Славянске на сессии городского совета был рассмотрен вопрос о переименовании 17 топонимических объектов. Также депутаты приняли решение о переименовании площади Октябрьской революции на Соборную.

23 сентября в Артемовске депутаты горсовета на заседании сессии переименовали 45 улиц и приняли решение обратиться в Верховную Раду с ходатайством о возвращении городу исторического названия Бахмут.

Ранее 6264 сообщал, что Краматорским депутатам напоследок предложат провести декоммунизацию и переименовать 159 объектов инфраструктуры