Горсовет Артемовска вернул городу историческое название - Бахмут

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"Поздравляю жителей Бахмута! Сегодня сессия городского совета Артемовска приняла решение о переименовании населенного пункта и возвращении его исторического названия – Бахмут. Также с городской карты исчезнут более 80 названий улиц, имеющих коммунистическое происхождение - депутаты проголосовали за их переименование", - написал он.

"Хочу поблагодарить городского голову, депутатский корпус и общественность Бахмута за принципиальную и патриотическую позицию в вопросе искоренения тоталитарного прошлого из голов и окружающей среды дончан!", - подчеркнул Жебривский.

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Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.