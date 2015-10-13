Белый Дом: MH17 сбили ракетой "земля-воздух" с контролируемой российскими боевиками территории

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома со ссылкой на заявление представителя по национальной безопасности Неда Прайса относительно сегодняшнего доклада Совбеза Нидерландов о причинах катастрофы рейса МН17 «Малазийских авиалиний» в июле 2014 года.

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В частности, Нед Прайс отметил, что презентованный доклад является важным этапом в усилиях по привлечению виновных к ответственности за сбивание малазийского самолета и гибель людей, находившихся на борту этого самолета.

"Независимое расследование было проведено в соответствии с международными стандартами и рекомендуемой практикой в профессиональный способ Советом безопасности Нидерландов и служит основой для дальнейшего расследования для определения тех, кто ответственны за гибель 298 невинных мужчин, женщин и детей", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что доклад Совета безопасности Нидерландов служит напоминанием этой ужасной трагедии и указывает на то, что последствия этого преступления влияют на тех лиц, которые продолжают оставаться ответственными за его совершение.

"Мы сохраняем нашу поддержку работе, которая проводится теми странами, которые создали совместную команду по расследованию (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - УНИАН), и вновь подтверждаем, что США полностью поддерживать все усилия по привлечению виновных к правосудию. Наша оценка не изменилась - MH17 был сбит ракетой типа "земля-воздух", которая была выпущена с подконтрольной сепаратистам территории на востоке Украины", - отмечается в заявлении.