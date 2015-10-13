Малазийский Боинг не мог быть сбит другим самолетом - Совбез Нидерландов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник на военно-воздушной базе Нидерландов сообщил председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра.

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"Самолет MH17 не разбился в результате воздушного нападения. В расследовании указано, что (в этом случае) повреждения известных нам обломков были бы иными, и радиолокационные изображения продемонстрировали бы (наличие) другого самолета", - сказал Яустра.

Он отметил, что было проведено соответствующее расследование относительно возможности того, что MH-17 мог быть сбит другим самолетом.

Как сообщал УНИАН, с момента катастрофы самолета малазийских авиалиний в небе над Донецкой областью в июле 2014 года, Россия и пророссийские боевики продолжают отвергать свою причастность к трагедии MH17, заявляя, что самолет мог быть сбит украинскими военными при помощи истребителя.

Следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к заключению, что самолет «Малазийских авиалиний» рейса МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.