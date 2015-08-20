Милиция задержала в центре Киева польского болельщика, который пытался разбить камеру одного из телеоператоров

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины в Киеве.

«Около 17:00 молодой человек из группы болельщиков, прибывших из Польши на сегодняшний футбольный матч, пытался разбить видеокамеру одного из телеоператоров», - говорится в сообщении.

«Его остановили правоохранители, которые находятся на Майдане Незалежности. В настоящее время правонарушитель задержан», - добавили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, час назад на Майдане Незалежности произошла стычка между футбольными фанами Украины и Польши.

В результате столкновения два человека пострадали, сообщили в милиции, при этом не уточнив, это польские или украинские болельщики.

«В 16:20 агрессивно настроенные молодые люди появились на центральной площади столицы и затеяли стычку: бросали камни, петарды и другие предметы. Правоохранители вмешались и прекратили конфликт», - отметили в столичной милиции.

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Сейчас двойной кордон милиции разделяет польских и украинских футбольных фанов.

Сегодня в 20.00 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч между луганской "Зарей" и варшавской "Легией".

В МВД подчеркнули, что в местах пребывания футбольных команд и непосредственно возле стадиона «Динамо» будут нести службу более 1,5 тыс. работников столичной милиции и полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, представители общественных организаций и формирований.