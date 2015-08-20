На Майдане украинские и польские фанаты устроили массовую драку

Об этом сообщает "112 Украина".

В ходе массовой драки милиции удалось развести фанатов по разные стороны, однако несколько окон в здании на Майдане Независимости все же побиты. Также бросали дымовые шашки и камни. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"Время от времени продолжают вспыхивать стычки. Болельщики Польши находятся в одном из близлежащих кафе на Майдане Независимости. Украинские болельщики пытаются к ним подойти. Здесь уже есть выбитые окна, бросали дымовые шашки. Была драка, правоохранители успели разнять болельщиков. Сейчас подходят дополнительные подразделения милиции", - говорится в сообщении.

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Правоохранители создали границу между болельщиками, чтобы оттеснить болельщиков друг от друга.

Как сообщили УНИАН в МВД, возле метро «Арсенальная» в Киеве собралась группа агрессивно настроенных молодчиков. При попытке правоохранителей пообщаться они побежали в метро. Сейчас молодчиков доставляют в районные управления для установления личностей.

Правоохранители, которые несут службу по охране общественного порядка в правительственном квартале Киева, заметили группу из примерно 50 человек.

Учитывая вчерашние события в «Гидропарке» и обоснованно подозревая, что среди молодых людей могут быть участники ночной драки между футбольными фанами, работники милиции попытались узнать у агрессивной компании их намерения и цели пребывания в городе. Однако молодчики при приближении правоохранителей побежали, а затем спустились на платформу метро на станции «Арсенальная».

Для того, чтобы никто из пассажиров не пострадал, агрессивную молодежь взяли в кольцо, а граждан попросили временно не заходить на станцию и не спускаться на платформу.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошла массовая драка с участием около 50 человек. 9 человек были доставлены в Днепровское райуправление милиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По сообщениям на фанатских форумах, на 50 польских ультрас напали представители ультрас киевского Динамо The Capitals. По разной информации польские фанаты использовали файера, но это не уберегло их от ножевых ранений. При этом польская сторона уверяет, что победу в драке одержали они, другие очевидцы отмечают, что динамовцы побили фанатов Легии.

По другим сообщениям, нападения связаны с желанием украинских болельщиков отомстить полякам за их поведение во время матча группового турнира Лиги Европы — 2014/15 в октябре прошлого года, когда харьковский «Металлист» встречался с «Легией» (0:1). Поляки привезли с собой на матч баннер с надписями «Львов» и «Свободно» на польском флаге, а во время поединка выкрикивали оскорбительные фразы про Степана Бандеру и УПА.