Школьникам могут продлить зимние каникулы

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №809, опубликованном на веб-портале правительства.

Кабмин поручил Минобразования и Минздраву к 1 октября проанализировать возможность увеличения каникул, а к 30 сентября – подготовить план эффективного распределения газа и мазута в случае установления ограничений в потреблении топлива.

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Также к 1 октября Минрегионстрою, Минэнергоугля поручено подготовить проект мер по ограничению потребления электроэнергии и ее возможному отключению, а также перечень защищенных потребителей. «К 1 октября центральные и местные органы власти должны обеспечить объекты социальной сферы, включая учебные заведения и учреждения здравоохранения дополнительными источниками энергопотребления», - говорится в распоряжении Кабмина.

Ранее Кабмин поручил Минэнергоугля сформировать к 1 октября запас угля в объеме не менее 3,2 млн тонн, а также рассчитать необходимые запасы мазута как резервного топлива для ТЭС и ТКЭ. Кроме того, Кабинет министров Украины потребовал от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» закачать в подземные газовые хранилища к 1 ноября текущего года не менее 17 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.