Задержанный на Донетчине майор Старков проходит военную службу в Ростовской области (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время совместного заявления председателя СБУ и руководителя Госпогранслужбы Виктора Назаренко о задержании офицера ВС РФ.

“Установлено, что Старков Владимир Александрович родился 29 апреля 1978 года в городе Зуевка Кировской области России. После окончания средней общеобразовательной школы №37 города Зуевка в 1996 году поступил в Кировское Военно-авиационное техническое училище. После его окончания в 1999 году был распределен в Главное ракетно-артиллерийское управление. После этого проходил военную службу в различных воинских частях Вооруженных сил России”, - сообщил Грицак.

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“В настоящее время проходит действительную военную службу в воинской части города Новочеркасск Ростовской области России на должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения. Воинское звание - майор, личный номер Ф-549345”, - подчеркнул Грицак. Также, по его словам, Старков женат. Жена — Старкова (Овсянникова) Лариса Владимировна, 1978 г.р., работает техником отдела организации производства одной из воинских частей Вооруженных сил России.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами. В транспортном средстве, которое заехало с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных.