В Киеве 3 июля объявили днем ​​траура по жертвам самой массированной атаки россиян

В пятницу в столице будут запрещены все развлекательные мероприятия.

В Киеве 3 июля объявили днем траура в память о всех жертвах массированной российской воздушной атаки. Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Завтрашний день, 3 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", – подчеркнул Кличко.

Как уточнил мэр, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

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"3 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", – сообщил мэр.

Он отметил, что поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. На данный момент известно о 13 погибших в Киеве, добавил Кличко.

Российская атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов. Зафиксированы попадания 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках.

В результате массированной атаки России в Киеве фиксируются значительные разрушения. Известно о 86 пострадавших в столице, 70 из них госпитализированы. Под завалами домов все еще находятся люди.

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