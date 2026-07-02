В России нашли мертвым звезду сериала 'Бригада': причина смерти уже известна

Российский актер Александр Высоковский, более известный по ролям в фильме "Бумер" и сериале "Бригада", скончался в результате несчастного случая на рыбалке. Ему было 62 года.

По информации росСМИ, его смерть не носит криминального характера. Тело Высоковского водолазы нашли в реке Оке в Подмосковье.

Отмечается, что 30 июня актер вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку. Спустя некоторое время Александр Высоковский решил пройти вниз по течению, однако обратно так и не вернулся. Сын самостоятельно вернулся домой, после чего супруга артиста сообщила о его исчезновении. На поиски Высоковского были направлены спасательные службы.

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Александр Высоковский - что о нем известно

Александр Высоковский - российский актер театра и кино, который стал известен благодаря ролям в криминальных драмах и детективных сериалах. За свою карьеру он снялся более чем в 50 проектах, а зрителям особенно запомнился по популярным работам вроде "Бригада", "Бумер", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "След" и другим телевизионным фильмам и сериалам.

Чаще всего ему доставались роли сотрудников силовых структур, военных или персонажей криминального мира, что сформировало его узнаваемый экранный образ.

В последние годы актер вел достаточно закрытую жизнь, редко появлялся в публичном пространстве и почти не давал интервью.

Что касается его позиции по войне в Украине, в открытых источниках нет подтвержденных публичных заявлений Высоковского на эту тему. Он не выступал с официальными комментариями, не подписывал известных коллективных обращений и не фиксировался в политических заявлениях.

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