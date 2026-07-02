После удара током в бассейне: умер известный народный артист Украины

Подробности трагедии раскрыл его друг.

Умер народный артист Украины, эстрадный певец и композитор Николай Янченко. О смерти артиста сообщила в Instagram его коллега, певица Наталья Фаллион.

"Ушел из жизни наш друг, коллега, невероятно талантливый поэт, народный артист Украины Николай Янченко, - написала она. - Сказать, что я шокирована - значит ничего не сказать. Я слышу его голос, вижу его улыбку, перед глазами наши встречи, совместные выступления. Он был мне братом, советчиком, первым, кому я озвучивала свою новую песню, а он спрашивал мое мнение о своем новом хите. Так много воспоминаний, так грустно и больно!".

Его друг, начальник отдела обеспечения правопорядка, прав и свобод граждан Департамента оборонной работы и правопорядка Винницкой ОВА Юрий Мельник в Facebook раскрыл жуткие подробности. По его словам, артист скончался после удара током в бассейне в поселке Стрижавка под Винницей.

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"Вернувшись из ряда благотворительных концертов в поддержку ВСУ, в частности, с участием своих друзей - известных украинских артистов Ирины Федишин и группы "Лисапетный батальон" - он решил охладиться в бассейне, в котором его ожидала смерть - электрический ток... Смерть была мгновенной... Перестало биться сердце настоящего украинца, навсегда умолкли уста талантливого самородка, который больше всего любил Украину и свое родное село", - написал Мельник.

По его словам, прощание с Янченко состоится 3 июля в Виннице, а похоронят его на кладбище в родном селе Канава.

Николай Янченко - что важно знать

Николай Янченко - украинский певец, композитор и автор песен, который более 30 лет посвятил творчеству и развитию национальной музыкальной культуры.

Широкую известность ему принесли авторские композиции, посвященные Украине, семейным ценностям, народным традициям и красоте Подольского края. Наиболее популярными среди его работ стали песни "Лише у нас на Україні", "Моя родина", "Ой, чого ж ти мамо" и "Наливай, кума!".

За вклад в украинское искусство в 2007 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 году - народного артиста Украины.

Помимо исполнительской деятельности, Янченко активно способствовал развитию украинской культуры. Он стал основателем фестиваля семейной песни "Мамина піч" и на протяжении многих лет был его неизменным организатором, превратив мероприятие в одно из самых значимых культурных событий Винницкой области.

Кроме того, музыкант создавал песни для других украинских исполнителей и поддерживал молодых артистов

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