На Донетчине задержали "КамАЗ" с большим количеством патронов и кадровым военным РФ (фоторепортаж)

Около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Транспортным средством, которое заехало на контрольный пост с территории временно неподконтрольной Украине, двигались двое лиц в военной форме.

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"Задержав машину, пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин кадровый военный ВС РФ в звании «майор», а другой принадлежит к незаконным вооруженным формированиям. В «КамАЗе» правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Сейчас на место прибыли сотрудники СБУ, МВД и других структур для выяснения всех обстоятельств. Проводятся фильтрационные мероприятия.