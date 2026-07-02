'Основной удар – по Киеву': Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ

Укрепление украинских сил ПВО – это абсолютно первоочередной и критически важный вопрос, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную комбинированную воздушную атаку, которую этой ночью совершили российские захватчики. Как сообщил глава государства в Telegram, в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки.

В частности, в столице спасатели расчищают завалы, ищут людей, оказывают помощь. В городе зафиксированы повреждения более чем в 20 местах, и в основном это обычные жилые дома. Также разрушениям подверглись станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия.

"На данный момент известно, что 13 человек, к сожалению, погибли в результате этого российского удара. Мои соболезнования родным и близким. Еще более 90 человек получили ранения. Каждому, кто в этом нуждается, оказывается вся необходимая помощь", – отметил Зеленский.

Видео дня

Также президент добавил, что в Харьковской области пять пострадавших. Среди них – ребенок. Еще двое пострадавших в Киевской области, где удары также были нацелены на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, российские захватчики наносили удары этой ночью по Сумской, Днепропетровской областям, Запорожью и Черкассам.

"Всего этой ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет различных типов, почти половина из которых – баллистические, и почти 500 ударных дронов, в том числе реактивные "шахиды". Основной удар был нанесен именно по Киеву. Значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все", – сообщил президент.

По его словам, поставки средств ПВО для Украины – это абсолютно первоочередной и критически важный вопрос. "Важно, чтобы поступали взносы в программу PURL: это то, что напрямую способствует спасению людей. Каждая наша двусторонняя договоренность с партнерами о ПВО действительно помогает. Благодарен всем лидерам, которые помогают", – отметил глава государства.

Вместе с тем, как напомнил президент, особенно важно, чтобы продвигалась реализация договоренности о производстве противоракетного оружия.

"Мы очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов относительно лицензий на "Патриот" и другой совместной работы: это то, что может остановить войну и подобные удары", – заявил Зеленский.

Массированная атака на Украину 2 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. В то же время зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

Вас также могут заинтересовать новости: