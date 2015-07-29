Задержанный на Донетчине россиянин признался, что он - кадровый военный РФ (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил во время оглашения совместного с председателем СБУ Василием Грицаком заявления задержания офицера ВС РФ сегодня на брифинге в Киеве.

“Российская Федерация продолжает грубо и цинично нарушать Минские соглашения, обеспечивая незаконные вооруженные формирования так называемых “ДНР” и “ЛНР” не только военной техникой, но и действующими кадровыми военнослужащими вооруженных сил России”, - заявил Назаренко.

По его словам, очередным подтверждением этого стало задержание нарядом Госпогранслужбы 25 июля около 22.00 на КП “Березовое” автомобиля «КамАЗ» с пометкой 5-й бригады незаконного вооруженного формирования “Оплот”, за рулем которого находился гражданин Украины Иотко Руслан Анатольевич, 1967 г. р.

Назаренко подчеркнул, что в качестве старшего в кабине автомобиля находился гражданин РФ Старков Владимир Александрович, 1978 г. р., уроженец Хабаровского края России”.

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Также, по словам председателя Госпогранслужбы, при осмотре «Камаза» обнаружены боеприпасы, которые предназначались для незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР”.

Кроме того, Назаренко отметил, что “Старков сразу после задержания заявил, что является гражданином РФ и относится к кадровому составу вооруженных сил России”.

Также в ходе брифинга журналистам было продемонстрировано видео с перехватом переговоров боевиков о задержании Старкова.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля пограничники на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами . В транспортном средстве, который заехал с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.