'ПриватБанк' изменил курс валют: сколько стоит доллар и евро сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,04 грн, а евро – 51,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 июля, вырос на 15 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,5 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,5 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 45,04 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подскочил на 26 копеек и составляет 51,54 гривни.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины выросла на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подскочил на 10 копеек и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,59 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,43 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

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