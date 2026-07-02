В канализацию Лондона каждый год попадают 300 ванн с бетоном: как это происходит

Удаление из канализационной сети обходится примерно в 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Каждый год в лондонскую канализацию попадает эквивалент 300 ванн с бетоном, потому что строительные компании не утилизируют строительные отходы должным образом. Как пишет itv.com, об этом заявили в британской компании Thames Water, котрая оказывает услуги по водоснабжению, водоотводу и очистке сточных вод, и обслуживает 16 миллионов жителей Лондона и долины Темзы.

В Thames Water призывают строительные компании взять на себя больше ответственности в вопросе строительных отходов, поскольку их удаление из канализационной сети обходится примерно в 1,6 миллиона фунтов стерлингов (более 2 миллионов долларов).

"Мы призываем строительные компании проявлять большую бдительность при утилизации бетона, чтобы предотвратить повреждение нашей канализационной сети, поскольку это отнимает ценное время и ресурсы, которые могли бы быть использованы для модернизации необходимой инфраструктуры", – сказал Тим Дэвис, руководитель отдела отходов Северного Лондона.

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Он отметил, что процесс удаления бетона может быть чрезвычайно сложным. Во многих случаях используются установки для резки под высоким давлением, чтобы разрушить бетон в канализации, прежде чем его можно будет безопасно удалить.

Эта работа требует значительных инвестиций в дорогостоящее оборудование, большую команду квалифицированных инженеров и значительное количество времени для ее выполнения, отметил он.

Ранее мы рассказывали, что Великобритания решила отказаться от одноразовых влажных салфеток, содержащих пластик. Большинство привычных влажных салфеток на самом деле содержат пластиковые волокна – именно они делают ткань прочной, но в то же время и "бессмертной": такие салфетки разлагаются годами. А если их неправильно выбрасывать или смывать в унитаз, они забивают канализацию и попадают в реки и моря в виде микропластика.

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