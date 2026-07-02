Дроны нанесли удар по НПЗ 'Лукойла': Генштаб раскрыл подробности

На территории нефтеперерабатывающего завода зафиксирован пожар.

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово был поврежден в результате атаки, проведенной Силами обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"В ночь на 2 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская обл., РФ)", – отмечается в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия.

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Как уточнили в Генштабе, по предварительной информации, был поражен установка первичной переработки нефти АВТ-6.

В то же время степень нанесенного ущерба уточняется.

В сообщении говорится, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Отмечается, что предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

Другие поражения

По данным Генштаба, в районе Каменки Запорожской области был поражен склад беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков.

Кроме того, был поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. "Объект используется противником для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств", – говорится в сообщении.

Также был поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Вильшаной Харьковской области.

НПЗ в Кстово под ударами – последние новости

Как сообщал УНИАН, этот НПЗ в Кстово уже неоднократно подвергался атакам со стороны Сил обороны Украины. В частности, удары по этому объекту уже наносились в течение весны.

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