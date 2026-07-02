Ford уволил сотни работников ради ИИ: это был провал

Компания признала, что системы искусственного интеллекта не смогли обеспечить ожидаемый уровень качества.

Компания Ford вернула на работу более 300 сотрудников, которых ранее уволили в ходе внедрения систем искусственного интеллекта. Как сообщает BBC, автоматизация не оправдала ожиданий, а опыт инженеров оказался незаменимым.

По информации Bloomberg, большинство из повторно нанятых сотрудников – опытные инспекторы по контролю качества. Изначально их функции планировалось полностью передать системам искусственного интеллекта, однако результаты оказались хуже, чем ожидала компания.

Вице-президент Ford по разработке автомобильного оборудования Чарльз Пун признал, что компания переоценила возможности новых технологий.

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"Искусственный интеллект – это фантастический инструмент, но он настолько хорош, насколько хороша информация, используемая для его обучения", – отметил он.

По словам топ-менеджера, компания ошибочно рассчитывала, что одни только алгоритмы и технические спецификации обеспечат высокое качество продукции.

Ford установил около 900 интеллектуальных камер для автоматического обнаружения производственных дефектов, однако система не смогла работать на уровне опытных специалистов.

Опыт людей поможет обучить искусственный интеллект

В компании пришли к выводу, что автоматизированные системы нуждаются в обучении на основе практического опыта инженеров, которые годами работали над созданием автомобилей.

"Мы осознали, что для улучшения наших инструментов автоматизации, машинного обучения и искусственного интеллекта нам необходимо обеспечить их обучение самыми опытными специалистами", – пояснил Пун.

Вернувшиеся сотрудники будут не только заниматься контролем качества, но и помогать совершенствовать алгоритмы и передавать знания младшим сотрудникам.

Компания меняет подход

Признание ошибок совпало с успехом Ford в рейтинге первоначального качества автомобилей JD Power в США, где компания впервые с 2010 года заняла первое место.

В Ford отметили, что достичь такого результата удалось после масштабных кадровых изменений, которые включали обновление руководства инженерных подразделений, производства и цепочек поставок, а также возвращение более 300 опытных инженеров.

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