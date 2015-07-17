Австралия намерена проверить подлинность появившегося накануне видео с места крушения МН17

Об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, сообщает ТАСС.

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"Я не могу подтвердить подлинность этого видео, однако, предполагаю, что это может быть частью расследования следственной комиссии Нидерландов", - сказала Бишоп, выразив "глубокую обеспокоенность" тем, что видеозапись была обнародована лишь спустя год после катастрофы.

Глава МИД Австралии также вновь заявила о необходимости принятия Советом Безопасности ООН резолюции об учреждении международного трибунала для уголовного преследования лиц, ответственных за катастрофу Boeing.

Как сообщал УНИАН, журналисты News Corp Australia опубликовали кадры, снятые самими боевиками на месте крушения Боинга сразу после трагедии.