Режиссер нашумевшего фильма 'Ты - космос' готовит новый интригующий проект: что известно

В картине покажут возвращение древнегреческих богов на Землю.

Режиссер Павел Остриков, прославившийся благодаря одного из самых кассовых украинских фильмов "Ты - космос", анонсировал новый проект, который уже успел привлечь к себе немало внимания.

"Мой следующий фильм "Трагедия". Как я люблю: неторопливо, постепенно, но с надеждой, что это будет как минимум вдвое быстрее "Ты – космос", - отметил режиссер у себя на странице в Facebook.

Он добавил, что его команду с идеей снять этот фильм уже отобрали в международную программу воркшопов MFI Script 2 Film.

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"Мы уже провели первые встречи, и кто вообще сомневался в таких сценарных лабораториях - это работает. Ты можешь не услышать прямых ответов на свои вопросы, но ты точно найдешь их сам, потому что они всегда были где-то рядом, ждали, пока ты их заметишь. Поэтому двигаем эту историю дальше, чтобы она ожила как можно быстрее на экране", - написал Остриков.

Новый фильм "Трагедия" Павла Острикова - что известно о сюжете

По словам режиссера, "Трагедия" - это история о двух одиночках, которые хотят вернуть своих родных из царства мертвых, когда на Землю возвращаются древнегреческие боги.

"Идея довольно долго была в моей голове, еще когда я работал над фильмом "Ты – космос" и заставлял себя не думать о ней, потому что она манила своей новой неизведанной Вселенной", - признался режиссер.

"Ты - космос": нашумевший фильм Павла Острикова

Напомним, фильм "Ты - космос" - это научно-фантастическая драма, которая стала одним из заметных украинских релизов последних лет. Картина заняла шестое место в списке самых кассовых украинских фильмов.

Сюжет фильма разворачивается в будущем (примерно середина XXI века). Главный герой - космический дальнобойщик Андрей Мельник (Владимир Кравчук), который перевозит ядерные отходы с Земли на спутники Юпитера. После катастрофического взрыва Земли он оказывается последним человеком во Вселенной.

Фильм получил ряд международных фестивальных наград, включая призы за лучший международный фильм на европейских жанровых фестивалях, а также награды за режиссуру и специальные отличия на кинофестивалях в Германии и Греции. Кроме того, картина была включена в списки лучших фильмов года по версии British Film Institute.

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