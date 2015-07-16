Опубликованы кадры первых минут после трагедии MH17: боевики копаются в вещах погибших и фотографируются (фото, видео)

Журналисты News Corp Australia опубликовали кадры, снятые самими боевиками на месте крушения Боинга сразу после трагедии, передает news.com.au.

На видео, скриншоты из которого опубликованы, записаны первые минуты после обнаружения сбитого боевиками коммерческого авиалайнера.

На них видно, как боевики фотографируют останки погибших пассажиров, а также осматривают их личные вещи.

Как сообщает издание, боевики осматривали сумки жертв, после чего собрали целую кучу с мобильных телефонов и личных вещей пассажиров.

Читайте такжеГиркин ответил родственникам жертв крушения Boeing и попросил денег взаймы

Командир, который прибыл на место, по телефону кому-то рассказывает, что было два самолета, после чего приказывает всем гражданским очистить территорию и ничего не снимать из-за опасений, что кадры попадут в интернет.

Также он просит тех, кто снимает, следить, чтобы на видео не было видно лиц. Затем он поручает своим людям рассредоточиться, извлечь черный ящик бортовых самописцев и положить все в свою машину, пишет австралийское издание.

Командир за кадром говорит: "Они говорят, что Сухой сбил гражданский самолет (...)", "Так и есть ... Это пассажирский самолет"

Позже он показывает ID-карту стюардессы.

"Видишь, они иностранцы, малазийцы", - говорит он.

"Кто дал им коридор, чтобы лететь?", - спрашивает его подельник.

Неизвестный командир получает многочисленные телефонные звонки, в том числе от главаря боевиков из Донецка, которого зовут Руслан, Владимира Антюфеева - бывшего российского полицейского, и одного из главарей луганских боевиков с именем "Колян", говорится в статье.