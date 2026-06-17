Профессор из Гарварда развеяла токсичный миф №1 о знакомствах

Современная культура часто путает этот важный признак зрелости с навязчивостью.

Клинический психолог из Гарварда, доктор Сабрина Романофф развеяла токсичный миф о знакомствах, который разрушает отношения. Она назвала важный признак эмоциональной зрелости, которые многие люди ошибочно считают "красным флагом".

В своей статье для CNBC профессор объяснила, что речь идет потребности в подтверждении чувств, которую современная культура часто путает с навязчивостью.

По словам Романофф, данная потребность на самом деле - это не тот "красный флаг", которым его считают многие.

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"Состояние "мне все равно" и показная отстранённость стали идеалом в отношениях, чему способствует культура свайпов, которая разрушила нашу способность к живому контакту. Она учит людей тому, что уязвимость - это отчаяние. Но без уязвимости невозможно построить что-то настоящее. Иначе вы просто играете роль, которая вам на самом деле не нужна", - отметила доктор.

Она добавила, что новые отношения неизбежно вскрывают старые травмы, страхи оставления и отвержения, поэтому тревога абсолютно нормальна, а желание понять, "где вы находитесь", означает, что эти отношения для вас важны.

"Это не слабость. Стремление к подтверждению чувств - знак того, что вам не все равно и что вы вовлечены, а ваши чувства работают правильно", - заверила Романофф, подчеркнув важность различать здоровый поиск подтверждения от настоящей зависимости.

Она также добавила, что главный "зелёный флаг" в отношениях - открыто говорить о своих потребностях

"Эмоциональная безопасность в отношениях создаётся тогда, когда вы можете спокойно озвучивать свои потребности, и партнёр способен их услышать… Ничто не сильнее, чем смелость прямо говорить о своих потребностях. Это и есть признак настоящей эмоциональной зрелости", - констатировала профессор.

Напомним, ранее психолог назвал привычки, которые есть только у по-настоящему верных партнеров.

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