Эти знаки Зодиака вот-вот затянет в поток судьбоносных перемен на целых три месяца

С 19 июня по 17 сентября "раненый целитель" Хирон начнет движение по знаку Тельца, открывая новый астрологический цикл, связанный с внутренней трансформацией, принятием себя и восстановлением эмоциональных опор. Хотя влияние транзита почувствуют все знаки Зодиака, особенно заметные изменения ожидают четыре из них, пишет журнал Parade.
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Переход Хирона в новый знак происходит впервые за долгое время и задаёт важные процессы, связанные с пересмотром ценностей, самооценки и чувства стабильности.
Астрологически Хирон символизирует старые внутренние раны и путь к их исцелению. В Тельце эти темы будут связаны с материальной сферой, безопасностью, самоценностью, отношением к деньгам и умением наслаждаться жизнью.
Телец
Для Тельцов этот период станет началом важной личной трансформации, так как Хирон пройдет через первый дом личности. Вы начнете активнее проявлять себя и можете почувствовать потребность заявить о своих качествах и идеях более открыто, чем раньше. Однако вместе с этим всплывут старые внутренние страхи, связанные с самопринятием и тем, как вас воспринимают окружающие. Этот транзит поможет вам постепенно осознать, где вы сами ограничивали собственное развитие и уверенность. Возникнет необходимость пересмотреть отношение к своей личности, внешнему образу и внутренней силе. Важно не избегать этих ощущений, а использовать их как точку роста. Через принятие себя вы сможете усилить влияние на окружающий мир и выйти на новый уровень уверенности.
Лев
Для Львов Хирон активирует десятый дом карьеры и общественного признания. Это время, когда могут всплывать старые сомнения, связанные с профессиональным ростом, авторитетом и тем, насколько вы имеете право занимать сильные позиции. Вы начнете пересматривать свои цели и взгляды на успех. Одновременно с этим будет формироваться более зрелое понимание собственных возможностей. Постепенно вы начнете избавляться от ограничивающих установок, которые мешали вам двигаться вперед. Этот процесс может затронуть вашу уверенность в лидерстве и ощущение собственной компетентности. Со временем он поможет укрепить профессиональные позиции и выйти на более устойчивый уровень реализации.
Скорпион
Для Скорпионов этот транзит затронет сферу партнерства и близких отношений. Хирон в седьмом доме поднимет на поверхность старые эмоциональные травмы, связанные с доверием, равновесием в отношениях и взаимностью. Вы можете вспомнить ситуации, где чувствовали себя непонятыми или эмоционально уязвимыми. Этот период станет возможностью переосмыслить прошлый опыт и научиться строить более здоровые связи. Важно будет сохранять спокойствие в общении и не действовать импульсивно, особенно в конфликтных ситуациях. Через честные разговоры и готовность к открытости вы сможете укрепить существующие отношения или изменить их формат на более гармоничный.
Водолей
Для Водолеев Хирон активирует четвертый дом, связанный с домом, семьей и внутренним ощущением безопасности. Этот период может поднять вопросы прошлого опыта, семейных отношений и эмоциональных основ, на которых вы строите свою жизнь. Вы станете более чувствительными к эмоциональному состоянию других людей и глубже начнете понимать собственные внутренние реакции. Это время может усилить интуицию и потребность в эмоциональной стабильности. Постепенно вы начнете выстраивать более устойчивую внутреннюю опору, которая позволит чувствовать себя спокойнее и увереннее. Этот процесс также поможет лучше понимать потребности близких и создавать более гармоничную атмосферу вокруг себя.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех уже очень скоро.