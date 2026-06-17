Эти знаки Зодиака вот-вот затянет в поток судьбоносных перемен на целых три месяца

В списке есть представители знака Телец.

С 19 июня по 17 сентября "раненый целитель" Хирон начнет движение по знаку Тельца, открывая новый астрологический цикл, связанный с внутренней трансформацией, принятием себя и восстановлением эмоциональных опор. Хотя влияние транзита почувствуют все знаки Зодиака, особенно заметные изменения ожидают четыре из них, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Переход Хирона в новый знак происходит впервые за долгое время и задаёт важные процессы, связанные с пересмотром ценностей, самооценки и чувства стабильности.

Астрологически Хирон символизирует старые внутренние раны и путь к их исцелению. В Тельце эти темы будут связаны с материальной сферой, безопасностью, самоценностью, отношением к деньгам и умением наслаждаться жизнью.

Телец

Для Тельцов этот период станет началом важной личной трансформации, так как Хирон пройдет через первый дом личности. Вы начнете активнее проявлять себя и можете почувствовать потребность заявить о своих качествах и идеях более открыто, чем раньше. Однако вместе с этим всплывут старые внутренние страхи, связанные с самопринятием и тем, как вас воспринимают окружающие. Этот транзит поможет вам постепенно осознать, где вы сами ограничивали собственное развитие и уверенность. Возникнет необходимость пересмотреть отношение к своей личности, внешнему образу и внутренней силе. Важно не избегать этих ощущений, а использовать их как точку роста. Через принятие себя вы сможете усилить влияние на окружающий мир и выйти на новый уровень уверенности.

Лев

Для Львов Хирон активирует десятый дом карьеры и общественного признания. Это время, когда могут всплывать старые сомнения, связанные с профессиональным ростом, авторитетом и тем, насколько вы имеете право занимать сильные позиции. Вы начнете пересматривать свои цели и взгляды на успех. Одновременно с этим будет формироваться более зрелое понимание собственных возможностей. Постепенно вы начнете избавляться от ограничивающих установок, которые мешали вам двигаться вперед. Этот процесс может затронуть вашу уверенность в лидерстве и ощущение собственной компетентности. Со временем он поможет укрепить профессиональные позиции и выйти на более устойчивый уровень реализации.

Скорпион

Для Скорпионов этот транзит затронет сферу партнерства и близких отношений. Хирон в седьмом доме поднимет на поверхность старые эмоциональные травмы, связанные с доверием, равновесием в отношениях и взаимностью. Вы можете вспомнить ситуации, где чувствовали себя непонятыми или эмоционально уязвимыми. Этот период станет возможностью переосмыслить прошлый опыт и научиться строить более здоровые связи. Важно будет сохранять спокойствие в общении и не действовать импульсивно, особенно в конфликтных ситуациях. Через честные разговоры и готовность к открытости вы сможете укрепить существующие отношения или изменить их формат на более гармоничный.

Водолей

Для Водолеев Хирон активирует четвертый дом, связанный с домом, семьей и внутренним ощущением безопасности. Этот период может поднять вопросы прошлого опыта, семейных отношений и эмоциональных основ, на которых вы строите свою жизнь. Вы станете более чувствительными к эмоциональному состоянию других людей и глубже начнете понимать собственные внутренние реакции. Это время может усилить интуицию и потребность в эмоциональной стабильности. Постепенно вы начнете выстраивать более устойчивую внутреннюю опору, которая позволит чувствовать себя спокойнее и увереннее. Этот процесс также поможет лучше понимать потребности близких и создавать более гармоничную атмосферу вокруг себя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех уже очень скоро.