Россию практически отстранили от расследования катастрофы МН17 - Чуркин

Как сообщает ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" постпред России при ООН Виталий Чуркин.

"Мы всегда продолжали выступать за тесное международное сотрудничества этой катастрофы, - отметил дипломат. - Получилось так, что наши эксперты практически от этого отстранены, расследование прошло само по себе".

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По словам Чуркина, Россия продолжает скептически относится к идее создания международного трибунала для уголовного преследования ответственных за крушение Boeing.

"Мы продолжаем относиться к этому скептически. Мы считаем, что в концептуальном смысле у них (у авторов документа - УНИАН) нет прочной основы", - сказал дипломат. По его словам, это "вполне очевидно" с юридической точки зрения.

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Как сообщал УНИАН, согласно докладу нидерландских экспертов, малазийский лайнер в прошлом году над Донбассом сбили пророссийские боевики с помощью ракеты земля-воздух.

Напомним, ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.