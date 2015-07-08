Исследование: доля газет и журналов на украинском упала, а двуязычных телеэфиров - выросла

Об этом заявили представители ряда на пресс-конференции в УНИАН во время презентации аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2014-2015 годах».

Согласно досліденням, доля газет, издаваемых на украинском языке, продолжает падать и составило за 2014 год 29,5%.

"С журналами и другими периодическими изданиями ситуация катастрофическая – только 9,9% от общего тиража выпущено в 2014-м украинском языке (скажем, в 2010 году этот показатель составлял 19,6%)",- сказал Тарас Шамайда, сокоординатор движения "Пространство свободы".

Координатор проекта «Положение украинского языка» Олег Майданюк в свою очередь отметил, что в прайм-тайм 8 рейтинговых телеканалов доля русского языка в эфире составляла 44%, а украинского – 30%. При этом выросла до 26% время "двуязычных" эфиров.

Читайте такжеАмериканский историк назвал страну, где праву свободно говорить на русском грозит наибольшая опасностьКроме того, по словам Майданюка, доля песен на украинском языке в эфире 5 самых рейтинговых радиостанций составляет 5% от общего числа песен.

Он сообщил, что по итогам мониторинга кафе и ресторанов во всех областных центрах (кроме оккупированных) и Кривом Роге, лишь 58% заведений питания имеют украинскую вывеску, лишь в 63% напечатано меню на украинском и только в 53% заведений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке. При этом, отметил Майданюк, ситуация очень разнится в зависимости от региона. В южных и восточных городах украиноязычных клиентов почти всегда обслуживают на русском.

Эксперты также отметили, что лишь 55% книг напечатано в Украине в 2014 году на государственном языке, причем большинство из них - учебная литература, а массированный импорт книг из России в разы превышает выпуск книг в Украине.

Напомним, по данным опубликованного в апреле исследования Киевского международного института социологии, немногим более половины населения Украины - 52% - считают, что русский язык нужно сделать вторым официальным языком в тех местностях, большинство населения которых этого желает.